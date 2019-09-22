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Pakistan'da yolcu otobüsü kaza yaptı: 26 ölü, 15 yaralı

39 dakika önce

Pakistan'ın Gilgit-Baltistan eyaletinde yolcu otobüsünün kaza yapması sonucu 26 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Pakistan'da yolcu otobüsü kaza yaptı: 26 ölü, 15 yaralı, System.String[]

Pakistan'ın Gilgit-Baltistan eyaletinde yolcu otobüsünün kaza yapması sonucu 26 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Gilgit-Baltistan eyaletindeki Diamer bölgesinde yer alan Babusar dağ geçidinde yolcu otobüsü kaza yaptı. Resmi kaynaklarca yapılan açıklamada kaza sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 26 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Kazada yaralananların Chilas kasabasındaki bir hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Diamer polis sözcüsü Muhammed Wakeel yaptığı açıklamada Gilgit-Baltistan eyaletinin Skardu şehrinden Pencap eyaletine bağlı Rawalpindi kentine giden özel bir şirkete ait yolcu otobüsünün şoförünün kontrolünü kaybetmesi sonucu kaza yaptığını söyledi.

Turistler tarafından da sıkça kullanılan 4 bin 173 metre yüksekliğindeki Babusar Geçidi, her yıl haziran ayının sonundan ekim ayı boyunca açık kalıyor. Sonrasında yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatılıyor.

(İHA)

Pakistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 11:50 Kaynak: İHA
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