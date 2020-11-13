Pakistan'da yolcu otobüsü traktör römorkuna çarptı: 8 ölü - Son Dakika

Pakistan'da yolcu otobüsü traktör römorkuna çarptı: 8 ölü
13.11.2020 15:57
Pakistan'ın Pencap eyaletinde bir yolcu otobüsü traktör römorkuna çarpması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Pakistan'ın Pencap eyaletinde bir yolcu otobüsü traktör römorkuna çarpması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Pakistanı'n Pencap Hafizabad bölgesinde bir yolcu otobüsü önündeki traktörü geçmeye çalıştığı sırada, traktör sürücüsünün sinyal vermeden hatalı dönüş yapması sonucu traktörün römorkuna çarptı. Olay yerine sevk edilen kurtarma ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırıldı. Olayda 8 yolcu hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı. Polis, olay yerinden kaçtan traktör sürücüsü hakkında soruşturma başlattı.
(İHA)
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