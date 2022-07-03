Ulusal basındaki haberlere göre, Ketta şehrinden Ravalpindi'ye doğru yola çıkan otobüs, henüz belirlenemeyen bir sebeple Shirani bölgesinde vadiye devrildi.

Kaynak: AA

Pakistan, Ketta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pakistan'da yolcu otobüsünün vadiye devrilmesi sonucu 19 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.