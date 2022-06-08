Pakistan'da yolcu otobüsünün vadiye düşmesi sonucu 18 kişi öldü - Son Dakika
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Pakistan'da yolcu otobüsünün vadiye düşmesi sonucu 18 kişi öldü

08.06.2022 10:56
Pakistan'da yolcu otobüsünün vadiye düşmesi sonucu 18 kişi öldü

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yolcu otobüsünün vadiye düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 18 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yolcu otobüsünün vadiye düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 18 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Ketta şehrinin Killa Safiullah bölgesinde yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir sebeple vadiye düştü.

Kaza sonucu ilk belirlemelere göre, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 18 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ancak bölgenin kayalık olması sebebiyle çalışmaların zorlukla ilerlediğini aktardı.

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Kaynak: AA

Pakistan, Ketta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da yolcu otobüsünün vadiye düşmesi sonucu 18 kişi öldü - Son Dakika

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