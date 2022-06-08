Pakistan'da yolcu otobüsünün vadiye düşmesi sonucu 22 kişi öldü

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yolcu otobüsünün vadiye düşmesi sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 22 kişi hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Ketta şehrinin Killa Safiullah bölgesinde yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir sebeple vadiye düştü.

Kaza sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 22 kişi öldü, bir çocuk yaralandı.

Kazanın ardından Cumhurbaşkanı Arif Alvi başta olmak üzere çok sayıda üst düzey yetkili taziye mesajı yayımladı.