Pakistan'da yolcu otobüsünün vadiye düşmesi sonucu 22 kişi öldü - Son Dakika
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Pakistan'da yolcu otobüsünün vadiye düşmesi sonucu 22 kişi öldü

08.06.2022 17:57
Pakistan'da yolcu otobüsünün vadiye düşmesi sonucu 22 kişi öldü

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yolcu otobüsünün vadiye düşmesi sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 22 kişi hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yolcu otobüsünün vadiye düşmesi sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 22 kişi hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Ketta şehrinin Killa Safiullah bölgesinde yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir sebeple vadiye düştü.

Kaza sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 22 kişi öldü, bir çocuk yaralandı.

Kazanın ardından Cumhurbaşkanı Arif Alvi başta olmak üzere çok sayıda üst düzey yetkili taziye mesajı yayımladı.

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Kaynak: AA

Pakistan, Ketta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da yolcu otobüsünün vadiye düşmesi sonucu 22 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'da yolcu otobüsünün vadiye düşmesi sonucu 22 kişi öldü - Son Dakika
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