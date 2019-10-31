Son Dakika Haberleri: Pakistan'da yolcu treni alev aldı: 62 ölü
Son Dakika Ekonomi Pakistan'da yolcu treni alev aldı: 62 ölü

Pakistan'da yolcu treni alev aldı: 62 ölü

54 dakika önce

Pakistan'ın Liyakatpur kenti yakınlarında üç vagonu alev alan yolcu treninde ilk belirlemelere göre 62 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da yolcu treni alev aldı: 62 ölü, System.String[]

Pakistan'ın Liyakatpur kenti yakınlarında üç vagonu alev alan yolcu treninde ilk belirlemelere göre 62 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 10:32 
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