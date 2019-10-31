Pakistan'da yolcu treni alev aldı: 62 ölü
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Pakistan'ın Liyakatpur kenti yakınlarında üç vagonu alev alan yolcu treninde ilk belirlemelere göre 62 kişi hayatını kaybetti.
Pakistan'ın Liyakatpur kenti yakınlarında üç vagonu alev alan yolcu treninde ilk belirlemelere göre 62 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 10:32
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