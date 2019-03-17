Pakistan'da Yolcu Trenine Bombalı Saldırı, 4 Ölü
30 dakika önce
– Pakistan'da tren raylarına el yapımı patlayıcı yerleştirilerek yolcu trenine bir saldırı düzenlendiği ve patlama sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
– Pakistan
'da tren raylarına el yapımı patlayıcı yerleştirilerek yolcu trenine bir saldırı düzenlendiği ve patlama sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Yolcu trenini hedef alan saldırı, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yer alan Nasirabad bölgesinde bir şehir olan Dera
Murad Jamali'de meydana geldi. Polisin yaptığı açıklamada, yolcu treninin Dera Murad Jamali tren istasyonuna yaklaştığı sırada patlamanın meydana geldiği, 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 kişinin de yaralandığı belirtildi. Ayrıca, Jaffar Expres'in hedef alındığı saldırı sonrası yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı da açıklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 02:44 Kaynak: DHA
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