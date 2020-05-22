Pakistan'da yolcu uçağı düştü-2 - Son Dakika

Pakistan'da yolcu uçağı düştü-2

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ: ŞU ANA KADAR 11 ÖLÜ, 6 YARALI HASTANEYE GETİRİLDİUçak kazasına ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık ve Nüfus Refahı İl Sağlık Müdürü Azra Fazal Pechuho, şu anda kazada ölenlerin ve yaralananların sayısının belirlenmesi için erken olduğunu ifade etti.

Pakistan'da yolcu uçağı düştü-2, System.String[]

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ: ŞU ANA KADAR 11 ÖLÜ, 6 YARALI HASTANEYE GETİRİLDİ

Uçak kazasına ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık ve Nüfus Refahı İl Sağlık Müdürü Azra Fazal Pechuho, şu anda kazada ölenlerin ve yaralananların sayısının belirlenmesi için erken olduğunu ifade etti. Pechuho, "Hastaneye 11 ölü ve 6 yaralı getirildi. Yaralıların 4'ünün durumu stabil, 2'sinin ise vücudunda yanıklar var" dedi.

DÜŞÜŞ NEDENİ: TEKNİK SORUN

Pakistan Uluslararası Havayolları CEO'su Arshad Malik, uçağın pilotunun kuleye teknik bir arıza olduğunu söylediğini ifade etti. Malik, uçağın iniş yapması planlanan Karaçi Havaalanı'ndaki iki pistin de iniş için hazır olduğunu; ancak pilotun iniş yapmak yerine dolaşmayı tercih ettiği bilgisini paylaştı.

PİLOT İLE KULE ARASINDAKİ SON KONUŞMA: MOTORU KAYBETTİK

Pakistan medyasında yayınlanan haberde, uçağın pilotunun kuleye, "Doğrudan ilerliyoruz, motoru kaybettik" dediği belirtildi. Kulenin, "Gövde üzerine iniş yaptığınızı doğrulayın" talebi üzerine pilot, "Mayday, mayday, mayday, Pakistan 8303" dediği ve kule ile pilot arasındaki bağlantının kesildiği bildirildi.

'KURTARABİLDİĞİMİZ KADAR İNSANI KURTARMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Sindh Bölge Valisi İmran İsmail, uçağın nüfusun yoğun olduğu bir bölgeye düştüğünü belirtti. İsmail, "Şu anda endişemiz bölgedeki yerleşimlerde yaşayanlar. Tüm kurtarma ekipleri bölgede çalışmalarına devam ediyor. Kurtarabildiğimiz kadar insanı kurtarmaya çalışıyoruz" dedi.


Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 04:03 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Pakistan'da yolcu uçağı düştü-2 - Son Dakika Dünya

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