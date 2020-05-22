Pakistan'da yolcu uçağı yerleşim alanına düştü - Son Dakika

Pakistan'ın Karaçi kentinde bir yolcu uçağı inişe geçtiği sırada yerleşim bölgesine düştü. Uçakta en az 100 yolcunun bulunduğu öğrenildi.
Pakistan Uluslararası Havayoları'na ait en az 100 kişiyi taşıyan Airbus A320 tipi yolcu uçağı, Karaçi kentinde bulunan Jinnah Uluslararası Havaalanı'na (CAA) inişe geçtiği sırada düştü. Lahor'dan kalkan PK-303 sefer sayılı yolcuğu uçağının Karaçi'de evlerin arasına düştüğü aktarıldı.
Jinnah Uluslararası Havaalanı (CAA), uçağın inişe geçmesinden 1 dakika önce iletişimin kesildiğini belirtti. - KARAÇİ