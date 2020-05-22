- Pakistan'da yolcu uçağı yerleşim alanına düştü - Son Dakika

Pakistan Uluslararası Havayoları'na ait en az 100 kişiyi taşıyan Airbus A320 tipi yolcu uçağı, Karaçi kentinde bulunan Jinnah Uluslararası Havaalanı'na inişe geçtiği sırada düştü. Lahor 'dan kalkan PK-303 sefer sayılı yolcuğu uçağının Karaçi'de evlerin arasına düştüğü aktarıldı.

KARAÇİ - Pakistan'ın Karaçi kentinde bir yolcu uçağı inişe geçtiği sırada yerleşim bölgesine düştü. Uçakta en az 100 yolcunun bulunduğu öğrenildi.

- Pakistan 'da yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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