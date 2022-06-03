Pakistan'da zam öncesin istasyonlarda bitmeyen kuyruklar oluştu - Son Dakika
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Pakistan'da zam öncesin istasyonlarda bitmeyen kuyruklar oluştu

03.06.2022 10:22

Pakistan'da akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasının ardından zamdan önce akaryakıt almak isteyen binlerce kişinin istasyonlara akın etmesi sonucu uzun kuyruklar oluştu.

Pakistan'da akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasının ardından zamdan önce akaryakıt almak isteyen binlerce kişinin istasyonlara akın etmesi sonucu uzun kuyruklar oluştu.

Pakistan'da hükümetin akaryakıt fiyatlarını bu geceden itibaren 30 Pakistan Rupisi artırılacağını duyurmasının ardından halk akaryakıt istasyonlarına akın etti. Ülkenin birçok kentinde zamdan önce akaryakıt almak isteyen binlerce kişi, istasyonlarda uzun kuyruklar oluştururken, yer yer sürücüler arasında kavgalar çıktı.

Pakistan Maliye Bakanı Miftah Ismail, eski Başbakan Imran Khan'dan bu ay görevi devralan yeni hükümetin ekonomik zorluklarla karşı karşıya kaldığını ve IMF'den kredi programını genişletmesini ve finansmandaki zorlukların hafifletilmesine yardımcı olmak için fonu 2 milyar dolar daha artırmasını istediğini belirtti.

Pakistan'da zam öncesin istasyonlarda bitmeyen kuyruklar oluştu
Pakistan'da zam öncesin istasyonlarda bitmeyen kuyruklar oluştu
Pakistan'da zam öncesin istasyonlarda bitmeyen kuyruklar oluştu
Pakistan'da zam öncesin istasyonlarda bitmeyen kuyruklar oluştu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da zam öncesin istasyonlarda bitmeyen kuyruklar oluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'da zam öncesin istasyonlarda bitmeyen kuyruklar oluştu - Son Dakika
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