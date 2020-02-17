Pakistan'da zehirli gaz şüphesi: 5 ölü - Son Dakika
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Pakistan'da zehirli gaz şüphesi: 5 ölü

7 saat önce

Pakistan'ın Karaçi kentinde içeriği belli olmayan zehirli gaz sızıntısı nedeniyle 5 kişi hayatını kaybederken 14 kişinin hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Pakistan'da zehirli gaz şüphesi: 5 ölü, System.String[]

Pakistan'ın Karaçi kentinde içeriği belli olmayan zehirli gaz sızıntısı nedeniyle 5 kişi hayatını kaybederken 14 kişinin hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre Karaçi'nin Keamari mahallesindeki Jackson market semtinde birçok kişi nefes darlığı şikayetiyle hastanelere başvurdu.

Karaçi Güney Bölgesi Emniyet Müdürü Şarjil Karal, polis ve sağlık ekiplerinin harekete geçtiğini, 3'ü kadın 5 kişinin zehirlenerek hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gazdan etkilenen 14 kişinin tedavisinin sürdüğünü ve durumlarının ciddi olmadığını söyleyen Karal, bölgeye yakın limanda meyve taşıyan bir tankerde gaz sızıntısı yaşandığı şüphesi üzerinde durulduğunu ve sabotaj ihtimalinin araştırıldığını ifade etti.

Soruşturma için Karaçi Liman İşletmesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, emniyet ve sağlık ekiplerinin limana gönderildiği belirtildi.

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Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:22 Kaynak: AA
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