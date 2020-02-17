Pakistan'da zehirli gaz şüphesi: 5 ölü - Son Dakika

Soruşturma için Karaçi Liman İşletmesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı , emniyet ve sağlık ekiplerinin limana gönderildiği belirtildi.

Gazdan etkilenen 14 kişinin tedavisinin sürdüğünü ve durumlarının ciddi olmadığını söyleyen Karal, bölgeye yakın limanda meyve taşıyan bir tankerde gaz sızıntısı yaşandığı şüphesi üzerinde durulduğunu ve sabotaj ihtimalinin araştırıldığını ifade etti.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre Karaçi'nin Keamari mahallesindeki Jackson market semtinde birçok kişi nefes darlığı şikayetiyle hastanelere başvurdu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Esed rejimi şu ana kadar 20 bin kez ateşkesi ihlal etti