Pakistan'da zirve dönüşü iki dağcı ile iletişim kesildi, bir dağcı kayboldu - Son Dakika
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Pakistan'da zirve dönüşü iki dağcı ile iletişim kesildi, bir dağcı kayboldu

06.07.2022 10:38
Pakistan'da zirve dönüşü iki dağcı ile iletişim kesildi, bir dağcı kayboldu

Pakistan'da Nanga Parbat Dağı'na tırmanan iki dağcı dönüşte sıkışırken, Broad Peak zirvesi dönüşünde düşen dağcı kayboldu.

Pakistan'da Nanga Parbat Dağı'na tırmanan iki dağcı dönüşte sıkışırken, Broad Peak zirvesi dönüşünde düşen dağcı kayboldu.

Ulusal basındaki haberlere göre, dağcılar Şehroze Kaşif ve Fazal Ali, 8 bin 126 metre yükseklikteki Nanga Parbat Dağı'na çıkmalarının ardından dönüşte sıkıştı.

Şehroze Kaşif'in babası Salman Kaşif, oğlu ve Fazal Ali ile zirve dönüşünde iletişimin kesildiğini belirtti.

Salman Kaşif, oğlu ve Fazal Ali'nin izine rastladıklarını ifade ederek Pakistan ordusuna kurtarılmaları için çağrıda bulundu.

Gilgit Baltistan İçişleri Bakanı İkbal Hüseyin, dağcıların, yüksekliği 7-8 bin metre arasında olan kamp 3 ve kamp 4 arasında kaybolduğunu, kurtarma çalışmalarına başladıklarını ifade etti.

Düşen dağcı kayıp

Öte yandan, Pakistanlı dağcı Şerif Sadpara, 8 bin 47 metre yükseklikteki Broad Peak zirvesinden dönüşte dengesini kaybederek dağın Çin tarafına düştü.

Dağcı Dilavar Sadpara, Şerif Sadpara'nın çok yüksek bir irtifadan düşerek kaybolduğunu ve arama çalışmalarının helikopterle yapılması gerektiğini belirtti.

Gilgit-Baltistan bölgesi, aralarında dünyanın en yüksek ikinci dağı K2'nin de bulunduğu 8 bin metrenin üzerinde 6 zirveye ev sahipliği yapıyor.

Geçen sene şubatta Pakistan'ın milli kahramanı olarak anılan dağcı Ali Sadpara ile İzlandalı Jon Snorri ve Şilili Juan Pablo Mohr, K2'ye tırmanmaya çalışırken ölmüştü.

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Kaynak: AA

Toros Dağları, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da zirve dönüşü iki dağcı ile iletişim kesildi, bir dağcı kayboldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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