Pakistan'da zirve dönüşü iletişimin kesildiği dağcılar kurtarıldı - Son Dakika
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Pakistan'da zirve dönüşü iletişimin kesildiği dağcılar kurtarıldı

07.07.2022 18:08
Pakistan'da zirve dönüşü iletişimin kesildiği dağcılar kurtarıldı

Pakistan'da Nanga Parbat Dağı'na tırmanan ve dönüşte iletişimin kesildiği iki dağcı kurtarıldı.

Pakistan'da Nanga Parbat Dağı'na tırmanan ve dönüşte iletişimin kesildiği iki dağcı kurtarıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, 8 bin 126 metre rakımlı Nanga Parbat Dağı'na çıkmalarının ardından dönüşte sıkışan dağcılar Şehroze Kaşif ve Fazal Ali için kurtarma operasyonu düzenlendi.

Pakistan ordusunun gerçekleştirdiği kurtarma operasyonu sonucu 7-8 bin metre arasında sıkışan 2 dağcı kurtarıldı.

Öte yandan, 8 bin 47 metre yükseklikteki Broad Peak zirvesinden dönüşte dengesini kaybederek dağın Çin tarafına düşen Şerif Sadpara ile ilgili henüz bir ize rastlanmadı.

Dün, dağcı Dilavar Sadpara, Şerif Sadpara'nın çok yüksek bir irtifadan düşerek kaybolduğunu ve arama çalışmalarının helikopterle yapılması gerektiğini belirtmişti.

Gilgit-Baltistan bölgesi, aralarında dünyanın en yüksek ikinci dağı K2'nin de bulunduğu 8 bin metrenin üzerinde 6 zirveye ev sahipliği yapıyor.

Geçen sene şubatta Pakistan'ın milli kahramanı olarak anılan dağcı Ali Sadpara ile İzlandalı Jon Snorri ve Şilili Juan Pablo Mohr, K2'ye tırmanmaya çalışırken ölmüştü.

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Kaynak: AA

Toros Dağları, Pakistan, Güncel, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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