Son Dakika Haberleri: Pakistan'daki 5.8 büyüklüğündeki depremde 19 kişi öldü
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Pakistan'daki 5.8 büyüklüğündeki depremde 19 kişi öldü

1 saat önce

Pakistan tarafından yönetilen Azad Keşmir bölgesinin en büyük şehri olan Mirpur'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde en az 19 kişinin hayatını kaybettiği, 300'den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.

Pakistan tarafından yönetilen Azad Keşmir bölgesinin en büyük şehri olan Mirpur'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde en az 19 kişinin hayatını kaybettiği, 300'den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.

Pakistan sınırları içerisinde kalan Azad Keşmir bölgesinde bulunan Mirpur kentinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerel basına konuşan Bölge Komisyon Üyesi Raja Qaiser, deprem sonucu en az 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kişinin de yaralandığını açıkladı. Sarsıntının, İslamabad, Rawalpindi, Sialkot, Murree, Jhelum, Charsadda, Swat, Abbottabad, Bajaur, Nowshera, Mansehra, Battagram, Torghar ve Kohistan'da hissedildiği bildirildi. Gelen ilk bilgilere göre yaralı ve ölü sayısının artmasından korkulduğu, yolların da zarar görmesi nedeniyle yardımın gecikebileceği belirtildi.

Ulusal Afet Yönetim Otoritesi (NDMA) ve İl Afet Yönetim Otoritesi (PDMA) ise kurtarma operasyonlarını yürütülmesi ve depremin neden olduğu yıkım hakkında bilgi toplanması için çalışmalara başladı. NDMA'dan yapılan açıklamada 24 saat içinde artçı sarsıntılarında da beklendiği kaydedildi. Pakistan Ordusunun Basın Birimi (ISPR) de depremden etkilenen insanlara yardım etmek için ordunun yardım faaliyetlerinin başladığını bildirdi. ISPR'den yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı, bölgedeki deprem mağdurları için sivil idareye yardımda bulunması amacı ile acil kurtarma birliklerini seferber etti. Havacılık ve tıbbi destek ekipleriyle ordu birlikleri bölgeye gönderildi" denildi.

(İHA)

Pakistan'daki 5.8 büyüklüğündeki depremde 19 kişi öldü

Pakistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 07:40 Kaynak: İHA
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Pakistan'da yaşanan 5.8 şiddetindeki depremde en az 19 kişi öldü, 300 kişi yaralandı
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