Pakistan'daki ara seçimde rakip taraflar arasında çıkan olaylarda bir kişi öldü - Son Dakika
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Pakistan'daki ara seçimde rakip taraflar arasında çıkan olaylarda bir kişi öldü

16.06.2022 17:56
Pakistan'daki ara seçimde rakip taraflar arasında çıkan olaylarda bir kişi öldü

Pakistan'ın Karaçi şehrinde Ulusal Meclis'te boşalan bir koltuk için düzenlenen ara seçimde rakip partilerin taraftarları arasında çıkan olaylarda bir kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Karaçi şehrinde Ulusal Meclis'te boşalan bir koltuk için düzenlenen ara seçimde rakip partilerin taraftarları arasında çıkan olaylarda bir kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, 19 Nisan'da hayatını kaybeden Birleşik Halk Hareketi (MQM-P) partisinden milletvekili Muhammed Ali Han'dan boşalan koltuk sebebiyle Karaçi'de ara seçim düzenlendi.

Yaklaşık 25 adayın yarıştığı ara seçimde farklı partilerin destekçileri arasında çatışma çıktı.

Çıkan olaylarda bir kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Seçime katılan partilerden PSP lideri Mustafa Kemal, yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden kişinin kendi partisine mensup olduğunu ifade etti.

Kemal, Tahrik-i Lebbeyk Pakistan Partisi (TLP) mensuplarının PSP destekçilerine saldırdığını ve bir üyeyi öldürdüğünü savundu.

Emniyet yetkilileri, şiddet olaylarına 200'ün üzerinde kişinin katıldığını, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Kaynak: AA

Pakistan, Karaçi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'daki ara seçimde rakip taraflar arasında çıkan olaylarda bir kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'daki ara seçimde rakip taraflar arasında çıkan olaylarda bir kişi öldü - Son Dakika
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