Pakistan'daki ara seçimde rakip taraflar arasında çıkan olaylarda bir kişi öldü

Seçime katılan partilerden PSP lideri Mustafa Kemal, yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden kişinin kendi partisine mensup olduğunu ifade etti.

Pakistan 'ın Karaçi şehrinde Ulusal Meclis'te boşalan bir koltuk için düzenlenen ara seçimde rakip partilerin taraftarları arasında çıkan olaylarda bir kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Pakistan, Karaçi, Güncel, Son Dakika

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