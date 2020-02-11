Pakistan'daki büyükelçi eşlerinden yemek kitabı - Son Dakika

Pakistan'da görev yapan büyükelçi ve uluslararası kuruluş temsilcilerinin eşleri Pakistan'da engellilere yardım için yemek kitabı hazırladı.

Aralarında Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul'un eşi Zlatomira Yurdakul'un da bulunduğu 40 büyükelçi eşinden oluşan Diplomatik Misyon Temsilcileri Eşleri Grubunun (HDMS) hazırladığı "Mutfak Diplomasisi" kitabının tanıtımına Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin eşi Samina Alvi ile Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin eşi Mahrin Kureyşi de katıldı.

Kitabın tanıtım töreninde konuşan Alvi, kitap satış gelirinin engellilerin mesleki eğitim almasına yönelik çalışmalar yürüten vakıflara bağışlanacağını söyledi.

Yemeklerin aynı zamanda diplomatik çalışmalar açısından da önemli olduğunu söyleyen Alvi, "Yemek bazen kalpleri kazanmanın en kolay yoludur. Böyle bir yolla yürütülecek kamu diplomasisi farklı insan ve kültürleri bir araya getirmeyi kolaylaştırır." diye konuştu.

HDMS başkanı Mısır Büyükelçisinin eşi Ghada Ahmed Nabil, yaptığı konuşmada, kitapta 50 ülkeden 144 yemek tarifinin bulunduğunu ifade etti.

Kitabın kültürleri grup ülkelerine ve Pakistan'a tanıtma amacı olduğunu anlatan Nabil, geliriyle de engellileri yeteneklerine göre bir işe ve daha rahat bir hayata kavuşturmak amacı olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Bosna Hersek Büyükelçisi'nin eşi Nezira Foriç tarafından katılımcılara Boşnak böreği yapıldı.

Törenin ardından katılımcılara kitapta tarifleri yer alan yemekler ikram edildi.