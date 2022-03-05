Pakistan'daki camiye bombalı saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Pakistan'ın Peşaver kentindeki bir camiye düzenlenen bombalı saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Pakistan'ın Peşaver kentindeki Kocha Risaldar Camii'nde cuma namazı esnasında düzenlenen, 57 kişinin hayatını kaybettiği ve 200 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Polis memuru Moazzam Jah Ansari, saldırganın camiye girmeden önce bir polis memurunu öldürdüğünü ve diğerlerini de yaraladığını belirterek, "Saldırı insanların cuma namazı hazırlığı yaptığı esnada gerçekleşti. Polis ekipleri salonda 150 adet demir bilye buldu" dedi. Yeni görüntülerle birlikte, bombacının kendisini patlatmadan önce etrafına ateş açtığı da öğrenildi. En az 6 kilogram patlayıcının kullanıldığı saldırıda polis, terör örgütü DEAŞ'tan şüphelenildiğini açıkladı. - PEŞAVER