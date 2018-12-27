Pakistan'daki Çin Konsolosluğuna Düzenlenen Saldırı
44 dakika önce
Pakistan'da Çin konsolosluğuna geçen ay düzenlenen silahlı ve el bombalı saldırının planlayıcısı olduğu iddia edilen kişinin, Afganistan'da öldüğü bildirildi.
Pakistan
'da Çin
konsolosluğuna geçen ay düzenlenen silahlı ve el bombalı saldırının planlayıcısı olduğu iddia edilen kişinin, Afganistan
'da öldüğü bildirildi.
Pakistanlı yetkililer, iki polis ve iki sivilin hayatını kaybettiği Karaçi
Konsolosluğuna düzenlenen silahlı ve el bombalı saldırıyı planlamakla suçlanan Belucistan Kurtuluş Ordusu liderlerinden Aslam Baloç ve 5 yardımcısının, Afganistan'ın Kandahar kentinde bir eve düzenlenen intihar saldırısında öldüğünü belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Pakistan'ın Karaçi kentindeki Çin Konsolosluğuna geçen ay düzenlenen silahlı ve el bombalı saldırıda iki konsolosluk polisi ile iki sivil hayatını kaybetmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:12 Kaynak: AA
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