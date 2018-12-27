Son Dakika Haberleri: Pakistan'daki Çin Konsolosluğuna Düzenlenen Saldırı

Pakistan'daki Çin Konsolosluğuna Düzenlenen Saldırı

44 dakika önce

Pakistan'da Çin konsolosluğuna geçen ay düzenlenen silahlı ve el bombalı saldırının planlayıcısı olduğu iddia edilen kişinin, Afganistan'da öldüğü bildirildi.

Pakistan'daki Çin Konsolosluğuna Düzenlenen Saldırı, System.String[]
Pakistan'da Çin konsolosluğuna geçen ay düzenlenen silahlı ve el bombalı saldırının planlayıcısı olduğu iddia edilen kişinin, Afganistan'da öldüğü bildirildi.

Pakistanlı yetkililer, iki polis ve iki sivilin hayatını kaybettiği Karaçi Konsolosluğuna düzenlenen silahlı ve el bombalı saldırıyı planlamakla suçlanan Belucistan Kurtuluş Ordusu liderlerinden Aslam Baloç ve 5 yardımcısının, Afganistan'ın Kandahar kentinde bir eve düzenlenen intihar saldırısında öldüğünü belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Pakistan'ın Karaçi kentindeki Çin Konsolosluğuna geçen ay düzenlenen silahlı ve el bombalı saldırıda iki konsolosluk polisi ile iki sivil hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:12 Kaynak: AA

Afganistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Pakistan, Güncel
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