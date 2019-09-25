Son Dakika Haberleri: - Pakistan'daki deprem anı kamerada
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- Pakistan'daki deprem anı kamerada

24 dakika önce

- Pakistan'daki deprem anı kameradaKARAÇİ - Pakistan'da meydana gelen 25 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan deprem güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.

- Pakistan'daki deprem anı kamerada

KARAÇİ - Pakistan'da meydana gelen 25 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan deprem güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.

Pakistan tarafından yönetilen Azad Keşmir bölgesinin en büyük şehri olan Mirpur'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi.

Pakistanlı yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Azad Keşmir bölgesinin en büyük şehri olan Mirpur'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısının 25'e yükseldiğini açıkladı. Ulusal Afet Yönetim Otoritesi (NDMA), yaralı sayısının da 450'ye çıktığını açıkladı. Ölü sayısının artmasından korkulan bölgede yollar büyük hasar aldığı için arama çalışmalarının zorlaştığı belirtildi.

Polis genel müdür yardımcısı Sardar Gulfaraz Han, "Durum yavaş yavaş normale dönüyor, geceleri bir artçı hissedilmesine rağmen, insanlar arasında panik seviyesi daha azaldı" dedi.

Gece boyunca çalışmaların sürdüğü bölgede evleri yıkılan ailelere geçici barınaklar temin edildiği, 200 aile boyu çadır, 50 binden fazla su şişesi dağıtıldığı aktarıldı.

Pakistan Başbakanı İmran Han, hasarın büyük kısmının eski evlerin yıkıldığı köylerde meydana geldiğini söyledi.

- Pakistan'daki deprem anı kamerada

Pakistan, Han, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:20 Kaynak: İHA
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