Son Dakika Haberleri: - Pakistan'daki Depremde Ölü Sayısı 21'e Yükseldi
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- Pakistan'daki Depremde Ölü Sayısı 21'e Yükseldi

29 dakika önce

- Pakistan'daki depremde ölü sayısı 21'e yükseldiKARAÇİ - Pakistan tarafından yönetilen Azad Keşmir bölgesinin en büyük şehri olan Mirpur'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısının 25'e yükseldiği bildirildi.

- Pakistan'daki depremde ölü sayısı 21'e yükseldi

KARAÇİ - Pakistan tarafından yönetilen Azad Keşmir bölgesinin en büyük şehri olan Mirpur'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısının 25'e yükseldiği bildirildi.

Pakistanlı yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Azad Keşmir bölgesinin en büyük şehri olan Mirpur'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısının 25'e yükseldiğini açıkladı. Ulusal Afet Yönetim Otoritesi (NDMA), yaralı sayısının da 450'ye çıktığını açıkladı. Ölü sayısının artmasından korkulan bölgede yollar büyük hasar aldığı için arama çalışmalarının zorlaştığı belirtildi.

Polis genel müdür yardımcısı Sardar Gulfaraz Han, "Durum yavaş yavaş normale dönüyor, geceleri bir artçı hissedilmesine rağmen, insanlar arasında panik seviyesi daha azaldı" dedi.

Gece boyunca çalışmaların sürdüğü bölgede evleri yıkılan ailelere geçici barınaklar temin edildiği, 200 aile boyu çadır, 50 binden fazla su şişesi dağıtıldığı aktarıldı.

Pakistan Başbakanı İmran Han, hasarın büyük kısmının eski evlerin yıkıldığı köylerde meydana geldiğini söyledi.

- Pakistan'daki Depremde Ölü Sayısı 21'e Yükseldi

Pakistan, Han, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:20 Kaynak: İHA
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