Son Dakika Haberleri: Pakistan'daki Fetö Okullarının Tmv'ye Devri Tamamlandı

Pakistan'daki Fetö Okullarının Tmv'ye Devri Tamamlandı

2 saat önce

Pakistan'ın Lahor kentinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bağlı 8 okulun Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) devir işlemleri tamamlandı.

Pakistan'ın Lahor kentinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bağlı 8 okulun Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) devir işlemleri tamamlandı.

Ülkenin en büyük eyaleti Pencap'ın başkenti Lahor'da bugün yapılan temaslar sonucunda Anayasa Mahkemesi'nin aralık ayında aldığı karar doğrultusunda okulların devri gerçekleşti.

Türk ve Pakistan bayrakları ile TMV flamalarının asıldığı okullarda eğitime ara verilmeden devam edildi.

Okulları devralan heyette bulunan TMV Pakistan Direktörü Selahattin Batur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okullarda görev yapanlar ile öğrenciler tarafından hoş karşılandıklarını, temaslar sona erdiğinde ise İstiklal Marşı ve Pakistan milli marşıyla uğurlandıklarını anlattı.

Lahor'daki okulların bağlı olduğu ana kampüste sorunsuz bir devir işlemi gerçekleştiğini kaydeden Batur, "Biz normal şartlarda İslamabad'da bütün ülkedeki devir işlemlerini gerçekleştirmiştik ancak eyaletlerde farklı bazı prosedürlerin izlenmesi gerekiyor. Eyalet başbakanının görevlendirdiği kişilerle birlikte geldik ve işlemleri tamamladık." diye konuştu.

Okul çalışanlarıyla bir toplantı yapıldığını da söyleyen Batur, Pakistanlı öğretmenleri TMV ve eğitim anlayışı hakkında bilgilendiklerini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:00 Kaynak: AA

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