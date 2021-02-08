Pakistan'daki Hindu tapınağı 1000 yıldır ayakta duruyor - Son Dakika

Hindu Tapınağından detaylar Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Sialkot şehrinde bulunan "Shawala Teja Singh Hindu Tapınağı" 1000 yıldır ayakta duruyor. İçerisinde Hinduizm'e ait çeşitli sembollerin bulunduğu tapınakta her pazartesi Hindu ahali, ibadetlerini topluca yapabiliyor. Hindistan ile Pakistan'ın bağımsızlığının ardından ibadete kapatılan söz konusu tapınak, Hindu halkın talebi üzerine 72 yıl sonra 2019'da Pakistan hükümetince yeniden ibadete açılmıştı.
Kaynak: AA
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