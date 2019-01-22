Son Dakika Haberleri: Pakistan'daki Kazada Ölü Sayısı 27'ye Yükseldi

Pakistan'daki Kazada Ölü Sayısı 27'ye Yükseldi

28 dakika önce

Pakistan'da dün akaryakıt tankeri ile otobüsün çarpıştığı kazada hayatının kaybedenlerin sayısının 27'ye yükseldiği bildirildi.

Pakistan'daki Kazada Ölü Sayısı 27'ye Yükseldi, System.String[]
Pakistan'da dün akaryakıt tankeri ile otobüsün çarpıştığı kazada hayatının kaybedenlerin sayısının 27'ye yükseldiği bildirildi.

Sindh eyaletine bağlı Karaçi'den, Belucistan'ın Panjgur bölgesine giden otobüs, dün gece Belucistan eyaletinin Lasbela bölgesinde, karşı yönden gelen akaryakıt yüklü tankerle çarpıştı.

Polis yetkilisi Şabir Mengal, yaptığı açıklamada, kazada yola savrulan akaryakıt nedeniyle yangın çıktığını söyledi.

Otobüste 33 kişinin bulunduğunu söyleyen Mengal, hayatını kaybedenlerin sayısının 27'ye yükseldiğini, 1'i ağır 6 kişinin yaralı olduğunu açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:29 Kaynak: AA

Pakistan, Güncel
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