Son Dakika Haberleri: Pakistan'daki Medrese Saldırısı

Pakistan'daki Medrese Saldırısı

1 saat önce

Pakistan'ın Orakzay bölgesindeki bir medreseye yapılan bombalı saldırının planlayıcısı olduğu ileri sürülen terörist, bölgede yaşanan çatışmada ölü olarak ele geçirildi.

Pakistan'daki Medrese Saldırısı, System.String[]
Pakistan'ın Orakzay bölgesindeki bir medreseye yapılan bombalı saldırının planlayıcısı olduğu ileri sürülen terörist, bölgede yaşanan çatışmada ölü olarak ele geçirildi.

Pakistan medyasında yer alan habere göre ülkenin kuzeyindeki Hayber Pahtunhva eyaletinin Hangu bölgesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmada 4 terörist öldürüldü.

Polis yetkilileri, teröristlerin bölgede bir evde saklandığı bilgisi üzerine yapılan baskında yaşanan çatışmada öldürülen teröristlerden birinin Hangu yakınlarındaki Orakzay'daki bir medreseye düzenlenen saldırının planlayıcısı olduğunu düşündüklerini söyledi.

Yetkililer çatışma sırasında bir sivilin de hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kasımda gerçekleşen saldırıda bir intihar eylemcisinin üzerindeki patlayıcıları bir medresenin kapısında infilak ettirmesi sonucu 32 kişi ölmüş, 31 kişi de yaralanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:13 Kaynak: AA

Pakistan, Güncel
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