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Pakistan'daki ortağı Cammu Keşmir ile dayanışma mesajı veren Hyundai Hintlilerin hedefinde - Son Dakika

Pakistan'daki ortağı Cammu Keşmir ile dayanışma mesajı veren Hyundai Hintlilerin hedefinde

07.02.2022 18:01
Pakistan'daki ortağı Cammu Keşmir ile dayanışma mesajı veren Hyundai Hintlilerin hedefinde

Hyundai'nin Pakistan'da ortaklık yürüttüğü şirketin, sosyal medyada Cammu Keşmir ile dayanışma paylaşımı Hindistan'da tepkilere yol açtı.

Hyundai'nin Pakistan'da ortaklık yürüttüğü şirketin, sosyal medyada Cammu Keşmir ile dayanışma paylaşımı Hindistan'da tepkilere yol açtı.

The Hindu'nun haberine göre, Güney Kore menşeli otomotiv üreticisi Hyundai'nin Pakistan'daki iş ortağı "Nishat Group"un resmi sosyal medya hesabı olduğu iddia edilen bir hesaptan Cammu Keşmir ile ilgili bir paylaşım yapıldı.

Twitter'dan dün yapılan paylaşımda, "Keşmirli kardeşlerimizin fedakarlıklarını hatırlayalım ve özgürlük mücadelesini sürdürürken onlara destek olalım." ifadesine yer verildi.

"Nishat Group"a ait olduğu iddia edilen farklı sosyal medya platformlarında da benzer paylaşımlar yapıldı.

Diğer yandan, Hindistan'daki sosyal medya kullanıcıları, #BoycottHyundai isimli bir "hashtag" açarak söz konusu paylaşıma tepki gösterdi.

Duyarsız iletişime sıfır hoşgörü politikası

Bu arada Hyundai Motor India'dan yapılan açıklamada, şirketin 25 yıldan uzun bir süredir Hint pazarına kendini adadığı ifade edildi.

Açıklamada, milliyetçiliğe saygı duymaya yönelik inançlarına sıkıca bağlı olunduğu vurgulandı.

İstenmeyen sosyal medya paylaşımının, şirketin Hindistan'a bağlılık ve hizmetini rahatsız ettiği belirtilen açıklamada, Hindistan'ın Hyundai markasının ikinci evi olduğu kaydedildi.

Açıklamada, şirketin duyarsız iletişime karşı sıfır hoşgörü politikası olduğu ve bu tarz görüşlerin her türlüsünün güçlü bir şekilde kınandığı ifade edildi.

Şirket açıklamasında, Hindistan'a bağlılığın bir parçası olarak, vatandaşlarının yanı sıra ülkenin de iyi durumda olması adına çabaların sürdürüleceğine dikkati çekti.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan yönetimi, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Bölgede yıllardır süren çatışmalarda, on binlerce sivil, direnişçi ve hükümet güçlerine bağlı güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

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Pakistan, Hyundai, Medya, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan'daki ortağı Cammu Keşmir ile dayanışma mesajı veren Hyundai Hintlilerin hedefinde - Son Dakika


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