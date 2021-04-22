Pakistan'daki patlamada ölü sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bulunan lüks bir otelde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükselirken, patlamanın nedeninin bombalı araçla gerçekleştirilen bir intihar saldırısı olduğu doğrulandı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Quetta'da bulunan Serena Otel'de dün patlama meydana gelmişti. Patlama sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 11 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı. Patlamada yaralanan güvenlik görevlilerinden Naseebullah'ın da hayatını kaybetmesi ile toplam ölü sayısının 5'e yükseldiği bildirildi. Pakistan Terörle Mücadele Dairesi (CTD), patlamanın nedeninin bomba yüklü araç olduğuna ilişkin iddiaları da doğruladı. CTD Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, dün Serena otelinin otoparkında meydana gelen patlamanın nedeninin bombalı araçla gerçekleştirilen bir intihar saldırısı olduğu belirtildi. Bomba imha ekibine göre, saldırıda yaklaşık 90 kilo patlayıcı madde kullanıldı.

"Çin Büyükelçisi saldırı sırasına otelde değildi"

Yerel basında yer alan haberlerde, patlamanın nedeninin bomba yüklü araç olduğu ve saldırıyı Taliban'ın düzenlediği öne sürülmüştü. Patlama sırasında ayrıca, Çin Büyükelçisinin otelde olduğu iddia edilmiş, Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed ise Çin Büyükelçisinin otelde kaldığını ancak bomba patladığında orada olmadığını ifade etmişti. - BELUCİSTAN