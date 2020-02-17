Pakistan'daki patlamada ölü sayısı 7'ye yükseldi - Son Dakika
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Pakistan'daki patlamada ölü sayısı 7'ye yükseldi

6 saat önce

Pakistan'ın Quetta şehrinde meydana gelen patlamada ölü sayısı 7'ye yükseldi.

Pakistan'daki patlamada ölü sayısı 7'ye yükseldi, System.String[]

Pakistan'ın Quetta şehrinde meydana gelen patlamada ölü sayısı 7'ye yükseldi. Patlamada ölenler arasında 2 de polis bulunuyor.

Pakistan medyası patlamanın Belucistan eyaletinde yer alan Quetta şehrinde meydana geldiğini duyurdu. Shahra-e-Iqbal yolu üzerinde bulunan 'Basın Birliği' binası yakınında meydana patlamada 2'si polis 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Yaralıların yakındaki bir hastaneye kaldırıldığı ve yaralılardan 5'nin durumunun kritik olduğu belirtildi.

Polis yaptığı açıklamada, patlama nedeniyle civardaki bina ve araçların da zarar gördüğünü belitti. Öte yandan güvenlik güçleri olayı incelemek için bölgeyi kapattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Patlamanın meydana geldiği bölgeden görüntüler

(Geçilen 2 görüntü DGS'de)


Pakistan, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:28 Kaynak: DHA
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