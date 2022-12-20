Pakistan'da 2 gündür süren rehine krizi sona erdi! Onlarca ölü ve yaralı var - Son Dakika
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Pakistan'da 2 gündür süren rehine krizi sona erdi! Onlarca ölü ve yaralı var

20.12.2022 18:54

Pakistan'ın Bannu kentindeki bir karakolda 2 gündür devam eden rehine krizi güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyon ile sonra erdi. Operasyonda 33 saldırgan etkisiz hale getirilirken 2 özel kuvvetler personeli yaşamını yitirdi ve en az 10 güvenlik gücü ise yaralandı.

Pakistan'ın Hayber-Pahtunhva eyaletinde Afganistan sınırı yakınından bulunan Bannu şehrinde Terörle Mücadele Dairesi'ne (CTD) bağlı karakola 18 Aralık'ta yaklaşık 15 silahlı saldırgan tarafından baskın düzenlenmişti. Karakolda bulunan güvenlik güçlerini rehin alarak, tutukluları serbest bırakan saldırganlar, düzenlenen operasyon ile etkisiz hale getirildi.

Pakistan'daki rehine krizi yaklaşık 48 saat sonra sona erdi: 35 ölü, 10 yaralı

33 SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif, tüm rehinelerin kurtarıldığını belirterek, operasyonda 33 saldırganın etkisiz hale getirildiğini ve 2 özel kuvvetler personelinin hayatını kaybettiğini aktardı. Asif ayrıca, operasyon sırasında en az 10 güvenlik gücünün yaralandığını aktardı.

Pakistan'daki rehine krizi yaklaşık 48 saat sonra sona erdi: 35 ölü, 10 yaralı

"GÜÇ KULLANMAYA KARAR VERDİK"

İsminin açıklanmaması kaydıyla basına konuşan üst düzey bir güvenlik yetkilisi, "Tüm seçenekler başarısız oldu ve teröristler masum insanları serbest bırakmayı reddetti, bu yüzden güç kullanmaya karar verdik" dedi.

Pakistan'daki rehine krizi yaklaşık 48 saat sonra sona erdi: 35 ölü, 10 yaralı

SALDIRGANLAR TALİBAN BAĞLANTILI

Rehine krizinin ilk saatlerinde Taliban'ın Pakistan kolu olarak da adlandırılan Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) üyesi olduğu belirtilen saldırganların, Afganistan'a güvenli geçiş için yetkililerle müzakere etmek istediklerini ifade edilmişti. TTP, geçen ay ateşkese son verilmesinin ardından Pakistan'da saldırılarını artırdı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Necati Kaya: Bu ilkel cağdışı ve benzeri teroristleri dünyada nerede olursa olsun yok edilmesi gerekir. Burada olduğu gibi. Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
500
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Afganistan, Operasyon, Pakistan, Aralık, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pakistan'da 2 gündür süren rehine krizi sona erdi! Onlarca ölü ve yaralı var - Son Dakika

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