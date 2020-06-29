- Pakistan'daki saldırıda ölü sayısı 9'a yükseldi - Son Dakika

- Pakistan'daki saldırıda ölü sayısı 9'a yükseldi

KARAÇİ - Pakistan Borsası'nın Karaçi'deki binasına düzenlenen silahlı saldırıda 4 güvenlik görevlisi ile bir polisin öldürüldüğü, 4 saldırganın ise etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Pakistan'da Karaçi borsasına silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, saldırganların el yapımı bomba ve silahlarla bina girişinde ateş açtığı ve içeri girdiği belirtildi. Polis tarafından yapılan açıklamada 4 saldırganın etkisiz hale getirildiği kaydedilirken saldırıda yaralananların hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Polis, saldırıda 4 güvenlik görevlisi ile bir polis memurun ise hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırganlar da dahil olayda ölenlerin sayısı toplam 9'a yükseldi.

Yüksek güvenlikli bölgede bulunan borsa binasında birçok özel bankanın merkez ofisinin bulunduğu öğrenildi.