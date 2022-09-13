Maltepe'den sel felaketinden etkilenen Pakistan'a 2 bin koli gıda malzemesi - Son Dakika
Üye Girişi

Maltepe'den sel felaketinden etkilenen Pakistan'a 2 bin koli gıda malzemesi

13.09.2022 13:52
Maltepe'den sel felaketinden etkilenen Pakistan'a 2 bin koli gıda malzemesi

Pakistan'daki sel felaketinden etkilenenler için İstanbul Valiliğinin düzenlediği yardım kampanyasına destek veren Maltepe Kaymakamlığı ve Maltepe Belediyesinin gıda yardımları dualarla yola çıktı.

Pakistan'daki sel felaketinden etkilenenler için İstanbul Valiliğinin düzenlediği yardım kampanyasına destek veren Maltepe Kaymakamlığı ve Maltepe Belediyesinin gıda yardımları dualarla yola çıktı.

Kaymakamlığın koordinesinde, Maltepe Belediyesi ile ilçedeki diğer kurumların desteğiyle hazırlanan gıda ürünlerinin bulunduğu 1 tır ve 3 kamyon dolusu malzeme için uğurlama töreni yapıldı.

Törende konuşan Kaymakam Bahri Tiryaki, sel felaketinin yaşandığı Pakistan'da birçok yardıma muhtaç insanın bulunduğu söyledi.

Tiryaki, "Pakistan'a 2 bin koli gıda malzemesi gönderiyoruz. Bunların 1000 kolisini Kaymakamlık ve hayırseverler olarak biz karşılıyoruz, 1000 kolisini ise ilçe belediyemiz karşılıyor. Katkısı olan herkese teşekkür ederim." dedi.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ise Anadolu insanının her zaman dara düşene yardım elini uzattığını dile getirerek "İnşallah en kısa zamanda yardımlar yerine ulaşır ve derde derman olur." diye konuştu.

Törende, 1 tır ve 3 kamyon dolusu gıda yardımı dualarla Pakistan'a uğurlandı.

YORUMLAR
500
İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu yüzde 58 İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu yüzde 58 İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞERİF İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTI İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞERİF İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTI
Kaynak: AA

Pakistan, İstanbul, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maltepe'den sel felaketinden etkilenen Pakistan'a 2 bin koli gıda malzemesi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:12 Emmy Ödül Töreni'nde Julia Garner fırtınası! Göbek dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu
12:54 Suudi Arabistan'dan Cristiano Ronaldo'nun aklını karıştıracak teklif! İmza atarsa yılda 243 milyon euro kazanacak
12:36 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeyen otomobillerin satışı için son 2 gün: Şirketler 3-5 bin TL'sine bakmadan satmaya başladılar
12:33 Bakanlıktan yalanlama! Bakan Özer'in öğretmenlere "Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor" dediği iddiası reddedildi
12:28 AK Parti'den Azerbaycan'a saldıran Ermenistan'a ve arkasındaki güçlere sert tepki: Ermenistan'ı kışkırtan çevreler sadece çıkar odaklarıdır
12:31 Atilla Taş'tan bomba iddia: Muhalefetin cumhurbaşkanı adayını öğrendim, "umut verici" bir isim
12:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayran olan bir vatandaşın coşkulu şiir okuması herkesi şaşkına çevirdi
12:06 İlyas Salman'ın, Türk milletine "Akılsız halk" dediği için yargılandığı davada 2 yıla kadar hapsi istendi
11:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine tepki gösteren ABD'li senatör: Yunanistan'ın yanındayız
11:43 Kalelerini gole kapatan Konyaspor ile Başakşehir, Süper Lig'in zirvesinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 13:57:18. #1.11#
SON DAKİKA: Maltepe'den sel felaketinden etkilenen Pakistan'a 2 bin koli gıda malzemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement