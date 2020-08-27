Pakistan?daki sel felaketinin bilançosu: Ölü sayısı 102'ye ulaştı
Pakistan'ın Karaçi şehrinde 5 gündür etkisini sürdüren şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi sonucu can kaybının 102'ye ulaştığı kaydedildi.
Pakistan'ın Karaçi şehrinde 5 gündür etkisini sürdüren şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi sonucu can kaybının 102'ye ulaştığı kaydedildi.
Pakistan'ı sel vurdu. Ülkede devam eden muson yağmurları sonucu oluşan seller nedeniyle 102 kişi hayatını kaybederken, sel felaketinden en çok etkilenen Karaçi'de bugün 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Pakistan Meteoroloji Müdürlüğü Perşembe günü için hava tahmininde hafif ve orta şiddet yağmur beklendiğini açıkladı. Yetkililer, zayıflamış yağmurun Belucistan'dan gelen başka bir sistemle birleştiğini ve bu nedenle yoğunlaşarak şiddetli yağmura dönüştüğünü ifade etti. Metroloji Müdürlüğü, yeni bir uyarı yaparak, şehirdeki şiddetli sağanakların akşam saat 23. 00'e kadar süreceğini ifade etti. Sel felaketinin kentte yol açtığı maddi zarar konusunda bilgi verilmedi.
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