Pakistan'daki sellerin ülkeye maliyeti 10-12,5 milyar dolar - Son Dakika
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Pakistan'daki sellerin ülkeye maliyeti 10-12,5 milyar dolar

04.09.2022 10:18
Pakistan'daki sellerin ülkeye maliyeti 10-12,5 milyar dolar

Pakistan'daki sel felaketinin ülkeye maliyetinin 10-12,5 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Pakistan'daki sel felaketinin ülkeye maliyetinin 10-12,5 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Ulusal basındaki haberlere göre yetkililer, selin etkili olduğu 118 bölgede yaşayan nüfusun yüzde 37'sinin yoksulluğun altına itildiğini vurguladı.

Yetkililer, sel felaketinin ülkeye maliyetinin 10-12,5 milyar dolar civarında olduğunu tahmin ederken, mevcut mali yılda yüzde 5 büyüme hedefi koyan Pakistan'ın bu oranı yüzde 2'ye çekeceği belirtiliyor.

Tarımdaki büyüme oranının yüzde 1,8, hizmet sektöründeki büyüme oranının ise yüzde 2'ye düşürülmesi öngörülüyor.

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Kaynak: AA

Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'daki sellerin ülkeye maliyeti 10-12,5 milyar dolar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'daki sellerin ülkeye maliyeti 10-12,5 milyar dolar - Son Dakika
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