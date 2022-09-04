Pakistan'daki sellerin ülkeye maliyeti 10-12,5 milyar dolar

Yetkililer, sel felaketinin ülkeye maliyetinin 10-12,5 milyar dolar civarında olduğunu tahmin ederken, mevcut mali yılda yüzde 5 büyüme hedefi koyan Pakistan'ın bu oranı yüzde 2'ye çekeceği belirtiliyor.

Pakistan 'daki sel felaketinin ülkeye maliyetinin 10-12,5 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Pakistan, Güncel, Son Dakika

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