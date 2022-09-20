Pakistan'daki sel mağdurları Kızılay'ın çadırlarına yerleşmeye başladı - Son Dakika
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Pakistan'daki sel mağdurları Kızılay'ın çadırlarına yerleşmeye başladı

20.09.2022 12:48
Pakistan'daki sel mağdurları Kızılay'ın çadırlarına yerleşmeye başladı

Haziran ayından itibaren son 30 yıllık verilere göre yaklaşık 3 kat daha fazla yağan Muson yağmurları nedeniyle yaşanan sel felaketinin ardından Pakistan'da yaraları sarmaya devam eden Kızılay, afet çadırlarının kurulumunu tamamlayarak selzedeleri yerleştirmeye başladı.

Haziran ayından itibaren son 30 yıllık verilere göre yaklaşık 3 kat daha fazla yağan Muson yağmurları nedeniyle yaşanan sel felaketinin ardından Pakistan'da yaraları sarmaya devam eden Kızılay, afet çadırlarının kurulumunu tamamlayarak selzedeleri yerleştirmeye başladı.

Muson yağmurlarının en çok etkilediği Belucistan, Sind, Gilgit-Baltistan, Pencap ve Keşmir bölgelerinde selin ilk saatlerinden itibaren seferber olan Kızılay, gerek Pakistan'da yerelden temin ettiği yardım malzemeleri, gerek karayoluyla Türkiye'den gönderdiği yardımlar, gerekse AFAD koordinasyonunda hazırlanan İyilik Treni ve kargo uçaklarına yerleştirdiği insani yardım malzemeleriyle Pakistan'ın yaralarının sarılmasına destek oldu.

Pakistan Kızılayı iş birliği ile gıda kolisi, hijyen kiti, yatak, battaniye, su bidonu, giysi, ikramlık ve oyuncak yardımlarını sürdüren Kızılay, sel bölgelerine sevk ettiği 500 adet 12 m2 afet çadırının kurulumuna bir taraftan devam ederken diğer taraftan kurulumu tamamlanan çadırlara selden etkilenen insanları yerleştirmeye başladı.

Kızılay ayrıca salgın hastalıkların önüne geçebilmek ve afetzedelere güvenli su temin edebilmek amacıyla 10 ton güvenli su arıtabilen su arıtma sistemi dağıtarak toplamda 5 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaşmayı planlıyor.


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Kaynak: DHA

Pakistan, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'daki sel mağdurları Kızılay'ın çadırlarına yerleşmeye başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'daki sel mağdurları Kızılay'ın çadırlarına yerleşmeye başladı - Son Dakika
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