Son Dakika Haberleri: Pakistan'daki tekne kazasında 15 kişi kurtarıldı
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Pakistan'daki tekne kazasında 15 kişi kurtarıldı

1 saat önce

Pakistan'da dün 8 kişinin hayatını kaybettiği tekne kazasında kurtarılanların sayısı 15'e yükselirken, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Pakistan'daki tekne kazasında 15 kişi kurtarıldı, System.String[]
Pakistan'da dün 8 kişinin hayatını kaybettiği tekne kazasında kurtarılanların sayısı 15'e yükselirken, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Öğle saatlerinde İndus Nehri üzerinde seyreden balıkçı teknesi, 50 kişiyi Haripur şehrine taşıyordu. Komiser Yardımcısı Arab Gül'ün, 4'ü çocuk 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 yolcunun kurtarıldığını ve onlarca kişi içinse arama çalışmalarının hala devam etmekte olduğunu bildirdi.

Polis yetkilileri ise kazanın sebebi olarak, hayvan ve kargo taşımak için tekne kapasitesinin üzerine çıkılması olduğunu açıkladı. Teknenin battığı noktaya karadan ulaşım sağlanamaması, kurtarma ekiplerinin bölgeye botlarla ulaşmaya çalışmasını ve arama kurtarma çalışmalarında gecikme yaşanmasına sebep oldu. Arama kurtarma çalışmalarının hızlandırılmasını sağlamak adına, Pakistan Ordusu Özel Kuvvetleri de bölgeye ekip sevk etti. - İSLAMABAD
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:10 Kaynak: İHA
Pakistan, Güncel
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