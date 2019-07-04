Son Dakika Haberleri: - Pakistan'daki Tekne Kazasında Bilanço Yükseliyor: 30 Ölü
Son Dakika Güncel Haber

- Pakistan'daki Tekne Kazasında Bilanço Yükseliyor: 30 Ölü

14 dakika önce

- Pakistan'daki tekne kazasında bilanço yükseliyor: 30 ölüİSLAMABAD - Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa şehrindeki Tarbela Baraj Gölü'nde bir yolcu teknesinin alabora olmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a çıktı.

- Pakistan'daki tekne kazasında bilanço yükseliyor: 30 ölü
İSLAMABAD - Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa şehrindeki Tarbela Baraj Gölü'nde bir yolcu teknesinin alabora olmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a çıktı.
Pakistan'ın en büyük göllerinden biri olan Tarbela Baraj Gölü'nde bir yolcu teknesinin alabora olmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a çıktı. Pakistan Ordusu, ülkenin kuzeybatısındaki Khyber Pakhtunkhwa şehrinde bulunan baraj gölünde meydana gelen kazada 11 kişinin kurtarıldığını, kayıp olanların bulunması için arama kurtarma çalışmalarına devam edildiğini bildirdi. Komiser Yardımcısı Arab Gul, teknede yaklaşık 50 kişi olduğunu söyledi. Kıdemli Polis Memuru Mohammad Ali Babakhel, kazanın uzak bir bölgede olduğunu ve iletişim eksikliği yüzünden yetkililerin olay olup bitene kadar haberinin olmadığını belirtti.
- Pakistan'daki Tekne Kazasında Bilanço Yükseliyor: 30 Ölü
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:15 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, TIR'a çarptı! 2 ölü, 3 yaralı Define arayan baba-oğul 10 metrelik çukurda ölü bulundu! Aladağ yangın faciası davasında karar çıktı Babasının öldürdüğü genç doktor gözyaşlarıyla anıldı (1)

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 16:29:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Pakistan'daki Tekne Kazasında Bilanço Yükseliyor: 30 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]