Son Dakika Haberleri: - Pakistan'daki tren faciasında ölü sayısı 73'e yükseldi
Son Dakika Güncel - Pakistan'daki tren faciasında ölü sayısı 73'e yükseldi

- Pakistan'daki tren faciasında ölü sayısı 73'e yükseldi

6 saat önce

- Pakistan'daki tren faciasında ölü sayısı 73'e yükseldiİSLAMABAD - Pakistan'ın Pencap eyaletinde yolcu treninde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 73'e yükseldi.

- Pakistan'daki tren faciasında ölü sayısı 73'e yükseldi

İSLAMABAD - Pakistan'ın Pencap eyaletinde yolcu treninde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 73'e yükseldi.

Pakistan'ın Pencap eyaletinin Rahim Yar Khan şehrinde bir yolcu treninde tüp patlaması sonucu yangın çıktı. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 73'e yükseldiği belirtildi. Patlama sonucu 3 vagonu yanan trenden kaçmak isteyen bazı yolcuların hareket halindeki trenden atladığı öğrenildi. Pakistan Demiryolu yetkilileri, yangının gaz tüpündeki patlamadan kaynaklandığını doğruladı.

- Pakistan'daki tren faciasında ölü sayısı 73'e yükseldi

Pakistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 01:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP'li Cemal Enginyut'tan Rabia Naz Komisyonu'nda canlandırma önerisi
Lastiklerini kontrol ettiği kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti Irak'taki protestolarda acı bilanço: 250 kişi öldü Son dakika: Terör örgütü DEAŞ, Bağdadi ve El Muhacir'in öldüğünü doğruladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2019 20:41:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Pakistan'daki tren faciasında ölü sayısı 73'e yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]