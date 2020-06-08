Pakistan'daki Türk okullarında yarım kalan eğitim online derslerle tamamlanıyor - Son Dakika

Pakistan'daki Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) bağlı PakTürk Maarif Okullarında okuyan 11 binin üzerinde öğrenci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle durdurulan ikinci dönem eğitimlerini kurulan online eğitim sistemiyle tamamlıyor.

TMV Pakistan Direktörü Harun Küçükaladağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sistemi Pakistan'da kullanan tek eğitim kurumunun PakTürk Maarif Okulları olduğunu belirterek, "Salgın döneminde gördüğümüz video konferans uygulamalarının aksine bizim uygulamamızda ödev verme, ödev sunma, toplantı düzenleme, sosyal aktiviteler yapma özelliği de bulunuyor." dedi.

BlackBoard Open LMS adı verilen sistemle sanal ortamda bir okul kurduklarını ifade eden Küçükaladağlı, müfredatın yüklendiği sistemdeki online eğitimlerin birinci döneminin 1 Nisan-8 Mayıs döneminde tamamlandığını söyledi.

Küçükaladağlı, ramazan ayı nedeniyle ara verilen eğitimlere bugün yeniden başlandığını aktararak, "Sistem, canlı yayında ders işlemenin yanında, ders videosu yükleme imkanı da sunuyor. Şimdiye kadar 109 saatlik 560 ders videosundan 11 binin üzerinde öğrencimiz faydalandı." diye konuştu.

Pakistan'da ilk

Küçükaladağlı, öğrencilerin derse katılımını ölçme, soru cevaplamalarını sağlama ve sınav yapma imkanı sunan sistem sayesinde eğitimin okulda olmasa da kesintisiz biçimde evlerde devam ettiğini kaydetti.

Eğitimin sadece okula gitmek olmadığını göstermek amacıyla ailelere de eğitimler verildiğini açıklayan Küçükaladağlı, "Çocukların gerçek hayatı öğrenmesinin yeteneklerini keşfetmesi açısından önemlidir. Bu nedenle evde eğitim şartlarının iyileştirilmesi, çocukların yeteneklerinin ortaya çıkarılması amacıyla ailelere de sistem üzerinden eğitim veriyoruz." dedi.

Küçükaladağlı, "Daha önce Matematik Olimpiyatlarında kullandığımız optik okuyucu sistemini Pakistan'a getiren ilk eğitim kurumu bizdik. Şimdi getirdiğimiz online eğitim sistemini de ülkede ilk kullanan kurum biz olduk. Yenilikleri ülkeye getirerek Pakistan eğitim sistemine katkı yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.