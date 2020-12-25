Pakistan'daki Türk şirketler anlaşmazlıklara ilişkin görüşmelerini sürdürüyor - Son Dakika

Pakistan'daki Türk şirketler anlaşmazlıklara ilişkin görüşmelerini sürdürüyor

25.12.2020 18:57
Pakistan'daki Türk şirketler anlaşmazlıklara ilişkin görüşmelerini sürdürüyor, System.String[]

Pakistan'ın Lahor şehrinde 21 Aralık'ta gece şantiyelerine polis baskını düzenlenen "Albayrak ve Özpak Grubu", Lahor Atık Yönetimi şirketiyle (LWMC) çıkan anlaşmazlığa ilişkin temaslarına devam ediyor.

Pakistan'ın Lahor şehrinde 21 Aralık'ta gece şantiyelerine polis baskını düzenlenen "Albayrak ve Özpak Grubu", Lahor Atık Yönetimi şirketiyle (LWMC) çıkan anlaşmazlığa ilişkin temaslarına devam ediyor.

AA muhabirinin Türk şirket yetkililerinden edindiği bilgiye göre, LWMC ile Türk şirketleri arasındaki anlaşmazlık ile ilgili toplantı gerçekleştirildi.

Lahor'daki toplantıya, LWMC Yönetim Kurulu Başkanı Malik Ali Amjad Nun, Özpak Üst Yöneticisi (CEO) Nizamettin Kocameşe, Albayrak Proje Koordinatörü Çağrı Özel ve bu şirketlerin yetkilileri katıldı.

LWMC Yönetim Kurulu Başkanı Nun, burada yaptığı açıklamada, Türk şirket yetkililerinden tekrar özür diledi.

Lahor'un çöp konusunda oldukça kötü durumda olduğunu aktaran Nun, Türk şirket yetkililerden kendilerine bu konuda yardımcı olmasını istedi.

Nun, LWMC CEO'su İmran Ali Sultan'ın Türk şirketlere yönelik muameleden haberi olmadığını savunarak, Sultan'ın da bu durumla ilgili özür dilemeye hazır olduğunu kaydetti.

Sorunun kendi aralarında çözülmesi talebini yineleyen Nun, garajlardaki araçlar için Türk şirketlere kira ödeme veya değeri karşılığında satın alma teklifinde bulundu.

Özpak CEO'su Kocameşe ise LWMC'nin, Türk şirketlerden el koyduklarıyla 800'ün üzerinde araca sahip olduğunu anımsatarak, şehrin temizliğini neden yapamadığı sorusunu yöneltti.

Kocameşe sözlerini şöyle sürdürdü:

"(Baskında) Mahkeme kararını LWMC yetkilisine ve polise gösterdik ama oralı dahi olmadılar. Ayrıca sabah basında çıkmasına rağmen neden garajı terk etmediniz? LWMC CEO'su Sultan, söz konusu gece baskının da hem Özpak hem de Albayrak Grubu'nun garajlarına gitti. Siz bize bir adım atarsanız biz size beş adım geliriz. Kiralama konusunu kabul etmemiz mümkün değil. Çalışır vaziyette aldığınız araçların yarısı hurdaya dönmüş durumda. Araçların birçok parçası personeliniz tarafından yağmalandı. Personeliniz araçların bilgisayarlarını ve birçok aksamını söküp aldı. 5 ila 10 güne kadar taşıtların diğer yarısının da hurda olması kaçınılmaz."

Kocameşe, LWMC Yönetim Kurulu Başkanı Nun'un yarın için yaptığı toplantı davetine de katılacaklarını söyledi.

Anlaşmazlığın çözümüyle ilgili gelecek günlerde farklı düzeylerde toplantıların yapılması bekleniyor.

Konuyla ilgili dün gerçekleştirilen toplantıya, Pencap Eyaleti Başbakan Müsteşarı Cavid Refik Malik, Pencap Adalet ve Parlamento İlişkileri Bakanı Muhammed Başarat Raja, Pencap Sanayi ve Ticaret Bakanı Mian Muhammed Aslam İkbal, LWMC CEO'su Sultan, Türkiye'nin Lahor Başkonsolosu Emir Özbay, Özpak CEO'su Kocameşe, Albayrak Proje Koordinatörü Özel ve bu şirketlerin yetkilileri katılmıştı.

Pakistan polisi 21 Aralık'ta baskın düzenlemişti

Lahor kentinde temizlik hizmeti sunan Albayrak ve Özpak Grubu şirketlerinin garaj olarak kullandıkları 6 tesise, 21 Aralık'ta çevik kuvvet ekipleri baskın düzenlemişti.

Polis, baskın sırasında zor kullanarak çalışanları ve amirlerini bulundukları yerlerden dışarı çıkartmıştı. Baskın sırasında polisin sert tavrı sebebiyle arbede yaşanmıştı.

Bazı çalışanları tartaklayan Pakistan polisi, Türk personelin hiçbir eşyasını almasına müsaade etmemişti.

Sultan ise söz konusu eylemin "yasal ve araçlara el konulmasının ihale şartnamesine uygun olduğunu" savunmuştu.

İmran Ali ???????Sultan, yapılan ihale gereği araç filosunun kendilerine teslim edilmesinin zorunlu olduğunu, aksi halde mülki idarenin desteğine başvuracaklarını söylemişti.

Pakistan, Lahor, Türk, CEO, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan'daki Türk şirketler anlaşmazlıklara ilişkin görüşmelerini sürdürüyor - Son Dakika


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