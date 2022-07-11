Pakistan'daki Türk STK'ler bayramda ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Pakistan'daki Türk STK'ler bayramda ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü

11.07.2022 14:41
Pakistan'daki Türk STK'ler bayramda ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü

Pakistan'daki Türk sivil toplum kuruluşları (STK) Kurban Bayramı'nda ülkedeki ihtiyaç sahiplerini unutmadı.

Pakistan'daki Türk sivil toplum kuruluşları (STK) Kurban Bayramı'nda ülkedeki ihtiyaç sahiplerini unutmadı.

Ülkenin birçok bölgesine kurban yardımlarını ulaştıran Türk STK'ler bayram boyunca ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürmek için yoğun çaba sarf etti.

Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı İbrahim Carlos Camilo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lahor, Ravalpindi Bhattian, Sahival ve Haripur şehirlerinde ihtiyaç sahipleri için 300 büyükbaş kurban kestiklerini söyledi.

Camilo, yardımların 50 bin ihtiyaç sahibine dağıtıldığını belirtti.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Pakistan Temsilcisi Murat Kavaktan, Kurban Bayramı'nda ihtiyaç¸ sahipleri için "Bir Hisse Mutluluk" diyerek yola çıktıklarını dile getirdi.

Kavaktan, Azad Cammu Keşmir, Muzafferabad, Karaçi, Bahavalnagar, Ravalpindi, Haripur ve Çitral de 250 büyükbaş kurban kestirerek 9 bin aileye yardım ulaştırdıklarını kaydetti.

Beşir Derneği İç Ege Bölge Müdürü Suat Söğüt, yardım faaliyetleri için geldikleri Pakistan'ın çeşitli şehirlerinde 5 bin aileye kurban yardımı dağıttıklarını ifade etti.

Pakistan Mezun ve Mensupları Derneği (PAMDER) Koordinatörü Talha Uğurlu da Balakot şehrinde yardım dağıttıklarını ve 660 ailenin bundan faydalandığını belirtti.

YORUMLAR
500
Pakistan'da Kurban Bayramı namazı kılındı Pakistan'da Kurban Bayramı namazı kılındı
Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'daki Türk STK'ler bayramda ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:11 Ali Koç kürsüden Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi: Birkaç gün önce Jorge Jesus'u istifa ettirdiler
13:49 TESK'ten Bağ-Kur emekli maaşlarına zam çağrısı: Emekli aylıkları düzenlenmeli, asgari ücretin altında kalmamalı
13:30 AİHM, "Kızıl Soros" lakaplı Osman Kavala serbest bırakmayan Türkiye'yi suçladı! Dışişleri Bakanlığı'ndan AİHM'e misilleme geldi
13:26 Sevilla Marcao'yu kaptı! Serbest kalma bedeli 50 milyon Euro...
13:21 Çin'de paralarını bankadan çekemeyen binlerce vatandaş bankaya baskın düzenledi! Güvenlik görevlileri protestoculara sert müdahalede bulundu
13:09 Bu da yeni moda! Müstehcen sitede çıplak fotoğraflarını satan güzel yayıncının kazancı dudak uçuklattı
12:51 Miçotakis, Bahçeli'nin paylaştığı haritaya tepki gösterdi: Bu ateşli bir rüya mı yoksa Türkiye'nin resmi politikası mı?
12:14 Tekirdağ'da feci trafik kazası: Kamyonun çarptığı araçta bulunan baba ve ikizleri hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı
12:13 Gram altın 968 lira seviyesinden satılıyor! İşte çeyrek ve tam altın fiyatları...
12:10 Acun Süper Lig'i mesken tuttu! Doğukan Sinik resmen Hull City'de
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2022 14:46:13. #1.11#
SON DAKİKA: Pakistan'daki Türk STK'ler bayramda ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement