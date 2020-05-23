Pakistan'daki uçak kazasında ölenler için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika

Pakistan'daki uçak kazasında ölenler için cenaze töreni düzenlendi

Pakistan'da inişe geçtiği sırada yerleşim yerlerinin üzerine düşen uçakta hayatını kaybedenler için cenaze töreni düzenlendi.

Pakistan'da inişe geçtiği sırada yerleşim yerlerinin üzerine düşen uçakta hayatını kaybedenler için cenaze töreni düzenlendi. Pakistan'da dün Pakistan Uluslararası Havayolları'na (PIA) ait Lahor- Karaçi seferini yapan Airbus A320 tipi yolcu uçağı, teknik bir arızadan dolayı Karaçi'de evlerin üzerine düşmüştü. Kazada 97 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise sağ kurtulmuştu. Bugün uçak kazasında hayatını kaybedenler için Karaçi'de cenaze töreni düzenlendi. Korona virüs salgını nedeni ile az sayıda insanın katıldığı törende cenaze namazında sosyal mesafe kuralına dikkat edildiği görüldü. (İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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