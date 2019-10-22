Pakistan'daki yabancı ülke temsilcileri Keşmir'i ziyaret etti

Pakistan'da görev yapan yabancı diplomatlar ve uluslararası kurum temsilcilerinden oluşan heyet Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir ile Kontrol Hattı'nda temaslarda bulundu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı ve ordusundan yapılan açıklamaya göre, heyet, Azad Cammu ve Keşmir'in sınır köyleri Hauseri, Şahkot ve Jura ile Hindistan'ın pazar günü fırlatma rampaları bulunduğu gerekçesiyle vurduğunu iddia ettiği Neelum Vadisini ziyaret etti.

Bakanlık Sözcüsü Muhammed Faysal, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hindistan temsilcileri gezide bize katılmadı. Ayrıca vurduklarını iddia ettikleri fırlatma rampalarının koordinatlarını paylaşmakta da başarısız oldular. İddiaları, iddianın ötesine geçemedi." ifadelerini kullandı.

Heyete eşlik eden Pakistan ordu sözcüsü Asıf Gafur ise yaptığı açıklamada, "Hindistan'dan herhangi bir diplomatik temsilcinin bizimle birlikte olmaması, Hint ordusunun iddialarını desteklemediklerini gösterir. Buradaki yabancı diplomatlar gerçeği yerinde görecekler." diye konuştu.

Pakistan'ın hiçbir gerçeği saklamadığını kaydeden Gafur, "Yabancı medya ve diplomatlar Pakistan'ın istediği yerine gitmekte serbesttir. Cammu Keşmir'de 80 gündür abluka uygulayan Hindistan bunu yapabilir mi? Bu yıl şu ana kadar 44 sivil Kontrol Hattı'nın Hint tarafından yapılan saldırılarda hayatını kaybetti. Geçen yıl yapılan 3 bin 383 ateşkes ihlalinde 58 sivil hayatını kaybetti." dedi.

Hindistan ordusu tarafından Pazar günü yapılan açıklamada, Neelum Vadisi'nde teröristlere ait olduğu iddia edilen 4 fırlatma rampasının vurulduğu ve çok sayıda teröristin öldürüldüğü öne sürülmüştü.

Pakistan ise iddiaları yalanlarken Pazar günkü saldırıda 6 sivilin ve bir askerin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Pazartesi günü açıklama yapan Gafur ise Hindistan'dan iddialarını kanıtlamasını aksi takdirde yabancı medya ve diplomatların vurulduğu iddia edilen bölgelere götürüleceğini söylemişti.