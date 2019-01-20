Son Dakika Haberleri: Pakistan'daki Yangında 100 Ev Enkaza Döndü

Pakistan'daki Yangında 100 Ev Enkaza Döndü

1 saat önce

- Pakistan'daki yangında 100 ev enkaza döndüKARAÇİ - Pakistan'ın Karaçi kentinde bir gecekondu mahallesinde çıkan yangında en az 100 ev kullanılamaz hale geldi.

- Pakistan'daki yangında 100 ev enkaza döndü

KARAÇİ - Pakistan'ın Karaçi kentinde bir gecekondu mahallesinde çıkan yangında en az 100 ev kullanılamaz hale geldi.
Pakistan'ın Karaçi kentindeki, Federal B bölgesinin güneyinde bir gecekondu mahallesinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle en az 100 ev kullanılamaz hale gelirken, birçok aile evsiz kaldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Yangında evi yanan yaşlı bir kadın gözyaşları içinde evinin yandığını ve tüm hayatı boyunca çalışıp kazanarak elde ettiği her şeyini kaybettiğini söyledi.
Mahalle sakinleri, gözyaşları içinde yangından arda kalan eşyalarını topluyor.
Polis ve itfaiye ekipleri yangının nedenini araştırıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 03:40 Kaynak: İHA

Karaçi, Pakistan, Güncel
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