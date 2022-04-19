Pakistan'daki yangında 9 kişi öldü, 70 ev küle döndü - Son Dakika
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Pakistan'daki yangında 9 kişi öldü, 70 ev küle döndü

19.04.2022 15:19
Pakistan'daki yangında 9 kişi öldü, 70 ev küle döndü

Pakistan'ın Sindh eyaletinde çıkan yangında alevlerin üç köye yayılması sonucu en az 70 evin küle döndüğü, 9 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

Pakistan'ın Sindh eyaletinde çıkan yangında alevlerin üç köye yayılması sonucu en az 70 evin küle döndüğü, 9 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

Pakistan'ın Sindh eyaletindeki Dadu bölgesine bağlı üç köyde gece saatlerinde yangın çıktı. Köylüler odun ateşinde yemek pişirdiği sırada çıkan yangında, alevler şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede köylerdeki diğer evlere yayıldı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, çıkan yangında 5'i çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiği, en az 70 evin ise kül olduğu belirtildi.

Yerel halkın da katıldığı kurtarma çalışmalarında yangında yaralananlar hastaneye kaldırıldı. - İSLAMABAD

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Pakistan, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pakistan'daki yangında 9 kişi öldü, 70 ev küle döndü - Son Dakika


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