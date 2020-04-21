Pakistan'dan 7 ülkeye 9 milyon tablet klorokin desteği - Son Dakika

Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Firdevs Aşık Avan, ülkesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılmak üzere 9 milyon tablet klorokini ABD, Suudi Arabistan, İngiltere, Türkiye, İtalya, Kazakistan ve Katar'a yollayacağını duyurdu.

Avan, düzenlediği basın toplantısında, Pakistan'ın 40 milyon tablet klorokine ve kendi ilacını üretecek kadar ham maddeye sahip olduğunu kaydetti.

Pakistan'ın İngiltere'ye 5 milyon, ABD ve Suudi Arabistan'a 1'er milyon. Türkiye ve İtalya'ya 500'er bin, Kazakistan'a 700 bin ve Katar'a 300 bin tablet klorokin yollayacağını ifade eden Avan, "Pakistan ihtiyacı olduğunda kapısını çaldığı ülkelere şimdi ihtiyaçları olduğu dönemde yardım ediyor." ifadelerini kullandı.

Sıtma tedavisinde kullanılan klorokinin Kovid-19 tedavisinde de başarılı sonuçlar verdiği görülmüş, Fransa'da yapılan testlerde, klorokinin virüsü taşıyanların yüzde 91,7'sinin 10 gün içinde iyileşmesini sağladığı ortaya çıkmıştı.