Son Dakika Haberleri: Pakistan'dan ABD'li senatöre "Keşmir" izni
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Pakistan'dan ABD'li senatöre "Keşmir" izni

28 dakika önce

Pakistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Muhammed Faysal, ABD'li senatör Chris Van Hollen'in Pakistan ve Hindistan arasında tartışma konusu olan Azad Cammu Keşmir bölgesini ziyareti için Islamabad tarafından izin verildiğini açıkladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Muhammed Faysal, ABD'li senatör Chris Van Hollen'in Pakistan ve Hindistan arasında tartışma konusu olan Azad Cammu Keşmir bölgesini ziyareti için Islamabad tarafından izin verildiğini açıkladı.

Van Hollen'ın Hindistan kontrolündeki bölgeyi ziyarete ilişkin talebi, Yeni Delhi tarafından reddedilmişti. Pakistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Muhammed Faysal, ABD'li senatör Chris Van Hollen'in Pakistan ve Hindistan arasında tartışma konusu olan Azad Cammu Keşmir bölgesini ziyareti için Islamabad tarafından izin verildiğini açıkladı.

Pakistan'dan ABD'li senatöre Keşmir izni

Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Pakistan, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 08:17 Kaynak: AA
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