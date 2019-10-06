Pakistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Muhammed Faysal, ABD'li senatör Chris Van Hollen'in Pakistan ve Hindistan arasında tartışma konusu olan Azad Cammu Keşmir bölgesini ziyareti için Islamabad tarafından izin verildiğini açıkladı.

Van Hollen'ın Hindistan kontrolündeki bölgeyi ziyarete ilişkin talebi, Yeni Delhi tarafından reddedilmişti. Pakistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Muhammed Faysal, ABD'li senatör Chris Van Hollen'in Pakistan ve Hindistan arasında tartışma konusu olan Azad Cammu Keşmir bölgesini ziyareti için Islamabad tarafından izin verildiğini açıkladı.