Pakistan'dan Afganistan'a sınır güvenliğini sağlama çağrısı - Son Dakika
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Pakistan'dan Afganistan'a sınır güvenliğini sağlama çağrısı

17.04.2022 12:36
Pakistan'dan Afganistan'a sınır güvenliğini sağlama çağrısı

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, sınırdaki olayların artması ve Pakistan güvenlik güçlerinin hududun diğer tarafından hedef alınması nedeniyle Afganistan'dan sınır güvenliğini sağlamasını istedi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, sınırdaki olayların artması ve Pakistan güvenlik güçlerinin hududun diğer tarafından hedef alınması nedeniyle Afganistan'dan sınır güvenliğini sağlamasını istedi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'da faaliyetler yürüten teröristlerin herhangi bir yaptırımla karşılaşmadan Afganistan topraklarını kullandığı belirtildi.

Açıklamada, sınırdaki olayların arttığı ve Pakistan güvenlik güçlerinin sınırın diğer tarafından hedef alındığı kaydedilerek, Afganistan'dan sınır güvenliğini sağlaması istendi.

Aralarında Pakistan Talibanı (TTP) gibi yasaklı grupların da bulunduğu terör örgütlerinin, Pakistan'ın sınır güvenlik noktalarına saldırılarının devam ettiğine işaret edilen açıklamada, 14 Nisan'da 7 Pakistan askerinin öldüğü saldırılar gibi çok sayıda saldırıda şehit verildiği ifade edildi.

Pakistan'dan kınama

Açıklamada, İslamabad'ın bir kez daha Afganistan topraklarını kullanan teröristlerin Pakistan içinde faaliyetler yürüttüklerinde herhangi bir ceza ile karşılaşmamasını kınadığı belirtildi.

Kabil yönetiminden, Pakistan'da terör faaliyetlerinde bulunanlara yönelik sert adımlar atılması talep edilen açıklamada, Pakistan'ın Afganistan'ın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğu yinelendi.

Açıklamada, İslamabad'ın Kabil yönetimi ile tüm alanlarda ikili iş birliğini güçlendirmek için yakın şekilde çalışmayı sürdüreceği kaydedildi.

Host ve Kunar'a saldırılar

Taliban geçici hükümetinin Host Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Mustagfer Gurbuz, dün basına yaptığı açıklamada, Pakistan hava kuvvetlerinin Host'un Spire ilçesindeki 4 köye hava saldırısı düzenlediğini söylemişti.

Kunar Valiliği Sözcüsü Kari Nacibullah Hanif de Pakistan sınır askerlerinin Kunar'ın Şaltan ilçesindeki Gerney köyüne havan saldırısı düzenlediğini kaydetmişti.

Bu saldırılarda en az 15 sivilin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Kabil Büyükelçisini bakanlığa çağırarak saldırılarla ilgili izahat istemişti.

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Dışişleri Bakanlığı, Afganistan, Pakistan, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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