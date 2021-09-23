Pakistan'dan Afganistan'a yaklaşım konusunda "daha gerçekçi olunmalı" vurgusu - Son Dakika

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, ülkesinin barışçıl, istikrarlı ve terör unsurlarının olmadığı Afganistan noktasında uluslararası toplumla birlikte hareket ettiğini ifade ederek İslamabad'ın dünyaya bu ülkeye yaklaşımları konusunda daha gerçekçi olmasını söylediğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu dolayısıyla ABD'de bulunan Kureyşi, Associated Press haber ajansına verdiği mülakatta, Pakistan'ın uluslararası topluma Taliban'ın diplomatik olarak tanınması için bir yol haritası geliştirmesi ve ardından yüz yüze Taliban liderleriyle görüşmesini önerdiğini aktardı.

Kureyşi, Taliban'ın gerekli beklentileri karşılaması halinde kendileri için işleri kolaylaştıracağına dikkati çekerek "(Taliban) Onlar tanınmak için gerekli olan kabul edilebilirliği elde edecekler. Aynı zamanda uluslararası toplum şunu anlamalı: Alternatif ne? Seçenekler neler? Gerçeklik bu. Onlar bu gerçekliğe yüz çevirebilirler mi?" diye konuştu.

Ülkesinin barışçıl, istikrarlı ve terör unsurlarının olmadığı Afganistan noktasında uluslararası toplumla birlikte hareket ettiğini belirten Kureyşi, İslamabad'ın dünyaya bu ülkeye yaklaşımları konusunda daha gerçekçi olmasını söylediğini kaydetti.

Kureyşi, uluslararası topluma, Taliban ile etkileşim için yenilikçi yollar denemesi çağrısında bulunarak daha önce denenen yolların işe yaramadığını anımsattı.

Pakistan'ın Taliban ile başa çıkmada temel ilkelerine vurgu yapan Kureyşi, bunların "gerçekçilik, sabır, etkileşim ve tüm bunların ötesinde Afganistan'ın izole edilmemesi" olduğunu söyledi.

Ekonomik yardım vurgusu

Taliban'dan aralarında kapsayıcı hükümet, insan haklarının ve özellikle kadın ve kızların haklarının güvence altına alınmasının beklenebileceğini vurgulayan Kureyşi, karşılığında Afganistan hükümetinin onlarca yıllık savaşın ardından toparlanmaya yardımcı olmak için kalkınma, ekonomik ve yeniden inşaya ilişkin yardımlar alarak motive olabileceğini ifade etti.

Kureyşi, ABD, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve diğer ülkelere, Afganistan'ın normale dönmesi için bu ülkenin dondurulan paralarının serbest bırakılması konusunda çağrıda bulunarak, Pakistan'ın Taliban ile iletişim kanalları açmak için yapıcı ve pozitif rol oynamaya hazır olduğunu ve bunun barış ve istikrarın faydasına olacağını kaydetti.

Taliban'ın tanınması konusunda gerçekçi bir değerlendirme ve pragmatik bir bakış açısı olması gerektiğine işaret eden Kureyşi, Taliban'ın komşuları ve uluslararası toplum tarafından söylenenlere duyarsız olmadığını ve bunun iyi bir işaret anlamına geldiğini söyledi.

Kureyşi, Taliban'ın açıkladığı geçici hükümete 21 Eylül'de Tacik, Özbek ve Hazara toplumundan temsilcilerin eklendiğini belirterek, bu gelişmeyi Taliban'ın uluslararası toplumdan gelen taleplere cevap verdiği şeklinde yorumladı.

Hükümette henüz kadın bulunmadığına atıfta bulunan Kureyşi, "Fakat durumun gelişmesine izin verelim." dedi.

Taliban'a "kabul edilebilirlik" için adım atması çağrısı

Kureyşi, Taliban'ın gelecek günlerde kabul edilebilirliğini artıracak adımlar atması gerektiğine dikkati çekerek "Bana göre uluslararası toplum birlikte oturabilir ve yol haritası çıkarabilir. Önümüzdeki bu yol haritasıyla uluslararası etkileşimin daha verimli olabileceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Taliban'ın 15 Ağustos'ta iktidarı ele geçirmesinin ardından Afganistan'daki asayiş durumunun düzeldiği, savaşın durduğu ve ülke içinde yerinden edilmiş çok sayıda Afgan vatandaşının evlerine döndüğüne dair bilgi aldığını belirten Kureyşi, ülkede işlerin yolunda göründüğü ve bunun olumlu bir işaret olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kureyşi ayrıca 15 Ağustos'tan sonra Pakistan'ın yeni bir Afgan mülteci akını görmediğini ifade etti.

Kureyşi, Afganistan'ı istikrara kavuşturmak için daha önceki girişimlerin başarısız olduğuna atıfta bulunarak Taliban ile yeni çabaların hızlı başarı getireceğine dair beklenti içinde olunmaması gerektiğini kaydetti.