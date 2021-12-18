Pakistan'dan Afganistan'da barış ve istikrar için somut adım çağrısı - Son Dakika

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Afganistan'a barış ve istikrarın dönmesi için somut ve zamanında adımların atılması gerektiğini söyledi.

Radio Pakistan'daki habere göre, Kureyşi, Afganistan'daki insani durumu görüşmek üzere yarın gerçekleştirilecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 17'nci Olağanüstü Toplantısı'na dair başkent İslamabad'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kureyşi, İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 17'inci Olağanüstü Toplantısı'nın Afganistan konusunda fikir birliği inşa edeceğine inandığını belirterek, Afganistan'a barış ve istikrarın dönmesi için somut ve zamanında adımların atılması gerektiğini ifade etti.

Toplantının amacını dünyanın dikkatini Afganistan'daki duruma çekmek olarak nitelendiren Kureyşi, Afgan halkının yeni sınavla karşı karşıya olduğunu ve dünyanın bu durumu görmezden gelmemesi gerektiğini söyledi.

Kureyşi, Pakistan'ın ülkedeki Afgan mültecilerin de onurlu olarak geri dönmesini arzuladığını dile getirerek, bunun ise ancak istikrar ve geçim fırsatları oluştuğunda gerçekleşebileceğini kaydetti.

Pakistan'da yarın Afganistan'daki insani durumu görüşmek üzere İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 17'nci Olağanüstü Toplantısı gerçekleştirilecek.

Toplantıya İİT üye ülkelerinin yanı sıra P5+1 olarak adlandırılan ABD, Rusya, Fransa, İngiltere, Çin ve Almanya ile Japonya, Avustralya, Kanada, Avrupa Birliği (AB), Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı kurumlar da davet edildi.