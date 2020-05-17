Pakistan'dan Afganistan'daki siyasi uzlaşıya destek - Son Dakika

Afganistan'da ayrı ayrı cumhurbaşkanlığını ilan eden Eşref Gani ve Abdullah Abdullah arasında varılan anlaşmaya Pakistan'dan destek geldi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iki tarafın yaptığı anlaşmanın ülkedeki barış görüşmelerine de katkı sağlayacağı belirtilerek, "Bu kritik dönemeçte Afgan liderlerin işbirliği içinde çalışması Afgan halkının hak ettiği kalıcı barışı getirmede, şiddet ve çatışmayı bitirmede önemli rol oynayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

İki lider arasındaki anlaşmanın Pakistan tarafından olumlu karşılandığı kaydedilen açıklamada, ABD ile Taliban arasında yapılan görüşmelerin ülke için önemine değinilerek, "Bu şans Afganistan'daki tüm taraflarca barış ve istikrara giden yolda kullanılmalı." denildi.

Anlaşmanın Afganistan'daki kalıcı barışın sağlanması için kritik öneme sahip olduğu, iyi niyetle atılan imzalar karşısında tüm tarafların üzerine düşeni yapması gerektiği vurgulandı.

Pakistan'ın her dönemde Afganistan'la dayanışma içinde olduğu belirtilen açıklamada, "Pakistan barışçıl, istikrarlı, birleşik, demokratik ve müreffeh, kendi içinde ve komşularıyla iyi ilişkiler içindeki Afganistan'ı destekleme taahhüdünü yineliyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Afganistan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesinde de anlaşmanın önemli bir gelişme olduğuna işaret edildi.

Afganistan'da siyasi uzlaşı

Afganistan'da Seçim Komisyonu tarafından 18 Şubat'ta cumhurbaşkanı ilan edilen Eşref Gani ile seçimlere hile karıştığı iddiasıyla sonuçları kabul etmeyen Abdullah Abdullah, arasında bugün siyasi uzlaşı sağlandığı açıklandı.

Anlaşmaya göre, Abdullah Abdullah, Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanlığı görevini yürütecek ve kabinenin yarısını da belirleyecek.

Anlaşma kapsamında Cumhurbaşkanı Gani tarafından eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Raşid Dostum'a mareşallik unvanı verildi.

Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanlığını üstlenen Abdullah, yeni göreviyle Taliban ile Afganistan hükümeti arasında yapılması planlanan barış görüşmeleri sürecini yürütecek.

Afganistan'da 20 Nisan 2019'da düzenlenmesi planlanan cumhurbaşkanı seçimi, iki kez ertelenerek 28 Eylül 2019'da yapılmıştı. 14 cumhurbaşkanı adayının yarıştığı seçimin ardından yapılan itirazlar nedeniyle 19 Ekim'de açıklanacağı duyurulan kesin olmayan sonuçlar 22 Aralık'ta açıklanmıştı.

Afganistan Seçim Komisyonu, Gani'nin cumhurbaşkanı seçildiğini açıklamış, Abdullah ise kendisinin kazandığını ileri sürmüştü.